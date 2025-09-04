Капля в море: в сельских школах начали работать 260 "земских учителей"

В начавшемся учебном году 260 педагогов приступили к работе в рамках федеральной программы "Земский учитель". Они переехали в школы, расположенные в сельской местности или малых городах России с населением до 50 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство просвещения РФ.

Программа была запущена в 2020 году с целью обеспечить педагогическими кадрами школы, расположенные в сельской местности или малых городах. Учителям - участникам программы выплачивается единовременно миллион рублей, в ряде регионов - 2 миллиона.

На 1 сентября 2025 года уже заключено 260 трудовых договоров, еще 240 находятся в стадии заключения. Всего было выделено около 600 млн рублей на 600 вакансий. При этом в селах и малых городах России работают порядка 400 тыс. учителей, то есть программа "Земский учитель" имеет микроскопическую эффективность. В 2020-2024 гг. для работы в рамках программы переехали всего 6,3 тыс. учителей (включая малые города). Сколько учителей ушли из сельских школ за этот период, не сообщается.

Весной председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сельским школам не хватает 30% учителей. Это порядка 100 тыс. педагогов.