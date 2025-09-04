04 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.ru

В РПЦ высказались о женщинах в штанах и мужчинах в юбках

Русская православная церковь не поддерживает радикальных взглядов бизнесмена Германа Стерлигова на женщин в брюках. Да и мужчинам носить юбки православная вера не запрещает, сообщил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, священнослужители сами носят облачения, которые фактически не отличаются от женского платья по крою.

"По изменению общественного сознания, эстетического, социального, [человек] меняет свою одежду. Церковь и православное сознание признает некие факты. Священники совсем недавно, буквально десятки лет назад, носили рясы. Сравнительно недавно священник без рясы выглядел как мужчина без пиджака. [Ряса или подрясник] – это то же самое платье, покрой платья. Но это одежда священнослужителя. В том, что она кроится так же, как женское платье, ничего, никакого нравственного содержания нет и быть не может. На Ближнем Востоке довольно давно мужчины ходят в такой же одежде, как наш подрясник, как платье", - цитирует священника издание "Абзац".

По словам отца Макария, женщина в брюках могла неоднозначно восприниматься обществом в начале прошлого века, однако с тех пор взгляды в России серьезно изменились. Сегодня, говорит священник, даже монахиням в некоторых случаях дозволяется надевать мужскую одежду.

В начале августа Стерлигов анонсировал работу "невольничьего рынка" в своей слободе в Подмосковье. В действующем Уголовном кодексе РФ есть статья 127.1: "Торговля людьми наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет".

Стерлигов начал заниматься бизнесом в конце 80-х, организовывая самые разные кооперативы. В 1990-м создал первую в стране товарную биржу "Алиса", у которой в последствии открылось более 80 отделений в России и за рубежом. В какой-то момент стал миллиардером. Пытался заниматься политической деятельностью и участвовать в выборах разного уровня. В конце нулевых уехал из Москвы и занялся фермерством, живя уединенно на хуторе со своей семьей и близким кругом единомышленников. Придерживается ультраконсервативных взглядов, является православным фундаменталистом, не чужд конспирологии.

В прошлом году Стерлигов сообщил о расставании с "женой-еретичкой" и лишении права на наследство трех детей из пяти.

Теги: рпц, герман стерлигов, одежда, нравы


