В Госдуме предложили сделать условием для возвращения западных брендов поддержку ветеранов СВО

В Госдуме предложили компаниям из недружественных государств в качестве "покаяния" за уход из России при возвращении оказать материальную поддержку ветеранам СВО. Глава комитета ГД по промышленности и торговли Владимир Гутенев ("Единая Россия") привел в пример японскую компанию Uniqlo.

"Нужно придерживаться очень простого правила. Если Uniqlo уходило по-человечески, то есть не имели долгов при ликвидации и прочее-прочее, ушли цивилизованно, то в принципе при определённых условиях мы были бы не против их здесь увидеть. А эти условия могли бы быть: меры дополнительной социальной ответственности в отношении ветеранов СВО, может быть, помощь детям, которые пострадали от варварских обстрелов украинскими фашистами", - цитирует депутата радиостанция "Говорит Москва".

"Если же прегрешения были более серьёзными, то, наверное, и возвращение должно будет сопровождаться более серьёзным покаянием, вплоть до помощи тем или иным боевым армейским резервам страны, если они действительно хотят присутствовать на нашем рынке", - заявил Гутенев.

Журналисты спросили у депутата про японский бренд, поскольку ранее в Роспатент поступили заявки на регистрацию товарного знака Uniqlo. Их подала японская компания Fast Retailing Co. Однако связаны эти действия не с желанием вернуться на рынок, а с попытками бренда бороться с контрафактом. Аналогичным образом поступили многие другие компании, которые заявляли, что не собираются возвращаться на российский рынок, например, Zara.

Ранее председатель "Деловой России" Алексей Репик рассказывал о разговоре с основателем Uniqlo Тадаси Ясаи. Бизнесмен сообщил, что он, может, и рад был бы вернуться в Россию, но дал обещание никогда этого не делать, так что бренд ушел из России навсегда.