СМИ: Трамп отказался от сделки с Индией из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп отказался заключать торговое соглашение с Индией из-за того, что Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть, пишет The Washington Post.

По информации издания, госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир представили Трампу новое предложение о торговом соглашении с Индией. Оно предусматривает серьезную уступку со стороны Нью-Дели, который должен значительно снизить пошлины на американские товары. Однако, как утверждают источники, Трамп отказался одобрить сделку, пока Индия не сократит закупку нефти у России.

Ранее президент США пригрозил Индии 25-процентными пошлинами и "штрафом" за покупку у России энергоносителей и военной техники.

Так всего за несколько месяцев Трамп перешел от восхваления Индии как ключевого стратегического партнера до слов о том, что ему будет наплевать, если ее экономика рухнет. По словам официальных лиц, администрация Трампа все еще ценит американо-индийское сотрудничество, но отношения между Вашингтоном и Нью-Дели неуклонно ухудшаются.

На фоне критики и угроз со стороны США индийские государственные НПЗ приостанавливали покупку нефти у России, но теперь они оформили новые поставки.