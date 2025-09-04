Дальний Восток обеспечен углем на 900 лет - Путин

Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит еще на 900 лет, заявил президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного развитию региона. "Нужно подумать, как этим воспользоваться", - отметил глава государства.

Путин призвал проработать проекты строительства крупных объектов гидрогенерации, потенциал Дальнего Востока в этой отрасли используется недостаточно, полагает президент.

В июле этого года губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал об исчерпании угольного разреза, на топливе из которого работала Благовещенская ТЭЦ – единственная на всю столицу Приамурья. Сейчас в город завозят уголь из Красноярского края, но этот сорт не подходит местной ТЭЦ. Власти просят перевести регион на газ, но в Москве считают, что строить ответвление от магистрального газопровода "Сила Сибири" слишком дорого.

"Мы видели, что думают в Минэнерго. Предлагаем выездное совещание, чтобы вы посмотрели: мы не от нечего делать просим поменять уголь на газ. Если не дай бог что произойдет, я не знаю, куда мы можем эвакуировать 240 тысяч человек. Это не Подмосковье – у нас ближайший город – Хабаровск. Подпрыгивать будем, мягко говоря, все, начиная первым лицом в государстве", - предупредил тогда представителей Минэнерго губернатор.