04 Сентября 2025
Образование В России Москва
Фото: Накануне.RU

В школах Москвы начали делить детей на страты

В ряде школ Москвы с 5 класса началось деление детей на страты. Родителей просят подписать заявление с просьбой зачислить ребенка в "стратовую группу" в зависимости от того, как он планирует изучать математику. Образцы заявлений публикуются в сети, а в СМИ рассказывается об этом как о педагогическом достижении.
Как сообщалось, в марте в Москве был создан Совет по развитию математического и естественно-научного образования, а в 1-6 классах введут дополнительные уроки математики и естественных наук. Научный руководитель Центра педагогического мастерства департамента образования и науки Москвы Иван Ященко говорит, что надо усиливать изучение математики с 5 класса. Углубленное изучение математики по проекту "Математическая вертикаль" начинается с 7 класса, но у многих к этому моменту очень низкий уровень знаний, так что решено подтягивать детей и делить их на страты. Для детей это будто бы очень полезно.

Школьников делят на три группы в зависимости от степени интереса: "Математика для всех", "Математика для интересующихся" и "Математика для увлеченных". Первая группа - для обычных детей, третья - для самых способных. Пока условия таковы, что из одной страты в другую можно перевестись, но не чаще, чем раз в полгода. В проекте принимают участие около 150 школ. Результаты будут через два года, когда его планируют распространить на всю Москву.

Ввести в школах стратовое обучение ранее предлагал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия"). Накануне.RU считает, что, несмотря на пользу для тех детей, которые изучают предметы углубленно, сама идея имеет огромный социальный вред и является опасным прецедентом. Под предлогом индивидуальных траекторий и профилизации образование становится механизмом подготовки "служебных людей", которым нужны только несколько "нужных" предметов. Позже глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал это так, что детям с 5 класса хотят оставить только три предмета, по которым они будут сдавать ЕГЭ, а все остальное им и не нужно. И их уровень будет такой, что они никогда не будут даже знать о своей глупости. Уже сейчас 82% молодежи не знают, куда впадает Волга. Им не нужна ни география, ни литература, ни история.

"Если довести до логического завершения те тенденции, которые есть сейчас, то детей надо научить читать и писать, потом отсортировать, оставить им три экзамена ЕГЭ и пусть класса с четвертого они к ним готовятся, а готовить их будет электронный репетитор. Вот сегодняшние тенденции! Образование сейчас хотят окончательно оцифровать и превратить в одну огромную "Алису". Это образование? Нет!" - заключил глава СПЧ.

Теги: школа, страты, оборазование


