Уральскому туристу назначили штраф за утопленный на сплаве пистолет

В Екатеринбурге туристу назначен штраф за утопление его собственного оружия.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде, в мае мужчина в составе туристической группы отправился на сплав по реке. С собой он зачем-то взял гражданское оружие – пистолет марки МР-79-9ТМ. В итоге катамаран с туристами перевернулся, а пистолет утонул. Самостоятельные поиски оружия никаких результатов не дали.

Евгений обратился в полицию с сообщением об утрате пистолета. Силовики заявление приняли, но составили протокол об административном нарушении – так как обладатели оружия обязаны соблюдать правила его хранения и ношения.

В итоге уральцу выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.