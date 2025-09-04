Количество пользователей Max перевалило за 30 миллионов

Уже более 30 млн пользователей установили себе национальный мессенджер Max (его разрабатывает Vk). После запуска этой платформы пользователи отправили через неё более 1 млрд сообщений.

При этом в конце лета – начале осени звонков в мессенджере стало "в десятки раз" больше в сравнении с июлем, превысив 8 млн в день. Один голосовой вызов в Max теперь длится примерно 9 минут, групповой звонок – 58 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе мессенджера.

В Госдуме полагают, что со временем в РФ останутся только два мессенджера – Max и Telegram, а один из лидеров текущего момента – WhatsApp* – постепенно потеряет популярность и повторит судьбу Viber. Так считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Пока что Max находится "в режиме ожидания", и часто подвергается критике. Из стадии бета-тестирования он должен выйти осенью 2025 г., однако власти уже приказывают чиновникам переходить на Max, а в ближайшее время сервис будет интегрирован с Госуслугами. Ранее в СМИ появлялись публикации по поводу того, что вопросы к безопасности мессенджера есть даже у ФСБ, не говоря уж о независимых IT-специалистах.

*мессенджер WhatsApp принадлежит американской корпорации Meta, которая была признана российским судом экстремистской организацией, суд запретил ее на территории РФ