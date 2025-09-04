В Екатеринбурге оправдали отца, избившего незнакомца молотком ради защиты сына

Суд оправдал жителя Академического района Екатеринбурга, избившего незнакомца молотком до полусмерти. Тот напал на сына подсудимого и выбора у мужчины не оставалось.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в августе прошлого года в одной из квартир на ул. Академика Парина в Академическом. В полночь семью разбудили крики и ругань соседей через стену. Сообщения в общедомовом чате результатов не принесли и мать семейства Анна (имя изменено) отправилась лично просить соседей вести себя потише.

В проблемной квартире проживали мать с тремя детьми, однако в этот раз женщине дверь открыл незнакомый мужчина, который сразу начал угрожать избиением. Анна поспешила вернуться домой, однако агрессивный незнакомец побежал за ней, но, не успев забежать в закрывшуюся перед носом квартиру, стал долбиться в дверь.

В какой-то момент сын Анны решил проверить замок и провернул его не в ту сторону, из-за чего двери открылись и непрошенный гость ворвался внутрь, повалил на пол подростка, сел на него и начал избивать. Анна с супругом Юрием попытались скинуть агрессора, но это не дало никаких результатов. Тогда Юрий схватил молоток и несколько раз ударил по голове и спине обидчика.

Получив травмы, которые позже эксперты оценят как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, агрессор вызвал "скорую помощь" и полицию, чтобы доложить на отца семейства. В отношении Юрия возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В суде же, ознакомившись с деталями дела, признали действия Юрия необходимой самообороной. Приговором Академического районного суда Екатеринбурга подсудимый признан невиновным и оправдан в совершении преступления, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

Приговор суда в законную силу не вступил.