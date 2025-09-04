Югорчане жалуются губернатору Руслану Кухаруку на неправильной сбор кедровой шишки

Югорчане жалуются губернатору Руслану Кухаруку на неправильный сбор кедровой шишки. По словам северян, местные жители собирают шишки, упавшие на землю, а "заезжие колотушками портят кору кедрам". Обращения опубликованы под постами главы региона в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Местные жители беспокоятся, что такими действиями сборщики шишек навредят кедру и деревья в будущем погибнут.

"Для чего у нас есть аппарат природоведения, почему не защищает природу?" - возмущаются жители.

Опасения югорчан прокомментировали в Природнадзоре Югры. В ведомстве отметили, что в рамках лесной охраны инспекторы регулярно патрулируют леса на землях лесного фонда. Совместно с правоохранительными органами автономного округа (Росгвардия, полиция, казачьи общества), а также с привлечением граждан, направивших в адрес службы обращения, провели 157 патрулирований. Выявили 14 фактов сбора кедровых шишек с использованием запрещенных приспособлений (орудий). В отношении нарушителей будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

В ведомстве также посоветовали сообщить о конкретных участках, где необходимо усилить контроль.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать дикорастущие плоды, ягоды, грибы и орехи для личных нужд. При этом предпринимательская деятельность по заготовке лесных ресурсов осуществляется на основании аренды лесных участков.