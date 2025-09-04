В России запустят проект подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания

В России уже в этом году на кассах самообслуживания в магазинах введут возможность подтверждения возраста при помощи биометрии. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Пилотный проект стартует в Москве.

"Мы планируем запуск непосредственно осенью, в ближайшее время хотим это показать. Начнем с Москвы - ритейл хочет посмотреть рентабельность", - приводит слова Поволоцкого РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство РФ с 1 сентября текущего года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности. В РЖД отмечали, что посадка в поезд по биометрии - это дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе.