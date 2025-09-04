В Екатеринбурге должник оставил свое авто у здания судебных приставов

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль в счет полумиллионного штрафа.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ ФССП России по Свердловской области, Hyundai Sonata был припаркован неподалеку от здания ФССП. Как было установлено, иномарка принадлежит должнику – юридическому лицу. Оказалось, что у него накопился долг в 500 тысяч рублей. Кроме этого, должнику был начислен исполнительский сбор в 35 тысяч рублей.

Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества. Автомобиль передан на ответственное хранение. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, машину передадут на оценку и реализацию в Росимущество.

Напомним, недавно в Подмосковье суд постановил передать изъятые у нетрезвых водителей машины на нужды СВО.