Канада снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС и Британией

Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара за баррель.

Как говорится в заявлении на сайте канадского правительства, это сделано в соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания.

Канада рассчитывает таким образом "ограничить возможности России в получении прибыли от экспорта энергоносителей", сообщает ТАСС.

В июле Евросоюз снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. В рамках санкционного пакета ЕС также закрыл доступ в свои порты для 105 танкеров. Ограничения ЕС наложили запрет на любые транзакции, связанные с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2".