Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Первокурсники Уральского колледжа технологий и предпринимательства решили стать строителями

Из 500 первокурсников Уральского колледжа технологий и предпринимательства (УКТП) две трети будут обучаться по специальностям строительного профиля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

На протяжении многих лет колледж является главным поставщиком профессиональных кадров для строительного холдинга "Атомстройкомплекс". Ежегодно десятки студентов приходят в "Атом" на практику, а после окончания трудоустраиваются на предприятия холдинга. Первокурсники получили приглашение от работодателя уже на торжественной линейке.

Первокурсники Уральского колледжа технологий и предпринимательства(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Многолетнее сотрудничество с колледжем неслучайно, ведь у нас общие ценности, мы одинаково чтим преемственность профессионального опыта. В результате симбиоза теоретической базы колледжа и практической базы "Атомстройкомплекса" вырастают высококлассные специалисты, которые развивают наш регион", - отметил замдиректора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Хватов.

В этом году в числе первокурсников колледжа выпускники профильных строительных классов лицея №180 и школы №52 Чкаловского района. Весной они приняли участие в кейс-чемпионате по разработке и изготовлению деревянного конструктора в виде известных зданий Екатеринбурга. Его организовал "Атом" совместно с УКТП в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Первокурсник Уральского колледжа технологий и предпринимательства(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Радует, что благодаря сотрудничеству с "Атомстройкомплексом" мы готовим будущих строителей еще со школьной скамьи. В этом году вместе с опорным работодателем и министерством образования Свердловской области мы продолжим взаимодействие со школами: практика показывает, что такая работа помогает ребятам уже в 7-8 классе погрузиться в профессию и выбрать ее осознанно", - рассказал директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин.

"Я ходил в Уральский колледж технологий и предпринимательства с 7 класса и сразу знал, что буду поступать именно сюда. Здесь сильный педагогический состав и множество возможностей для студентов. Участие в кейс-чемпионате и создание деревянного конструктора в виде здания Главпочтамта принесло нашей команде победу, а мне дало новые навыки и мотивировало еще увереннее двигаться вперед по выбранному пути", - рассказал первокурсник УКТП Платон Мельников.

"Атомстройкомплекс" является опорным работодателем кластера "Строительство", созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет" с 2023 года. Компания способствует внедрению в образовательный процесс современного оборудования и технологий, а также корректировке программ обучения, чтобы студенты получали актуальные навыки и могли успешно решать производственные задачи предприятия.

