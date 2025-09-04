Любителей вызвать "скорую" без повода обяжут платить за ложные вызовы?

Главе Минздрава России Михаилу Мурашко предложили ввести ответственность для граждан, злоупотребляющих услугами медицины и мешающим работе врачей во время исполнения ими профессиональных обязанностей. Эта проблема уже давно озвучивается медиками, сейчас с инициативой выступил зампред бюджетно-финансового комитета Засобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник ("Единая Россия").

Крупник отметил, что зачастую граждане воспринимают "скорую помощь" как инструмент удовлетворения личных прихотей. Сами медики неоднократно рассказывали в соцсетях о "пациентах", которые вызывают "скорую" для получения больничного, при температуре 37 или даже пытаются использовать бригаду "скорой" в качестве такси. Также известны случаи вмешательства в процесс оказания помощи, нарушение протоколов медиков, грубость, применение силы.

Парламентарий отмечает, что часть пациентов стремится диктовать собственные условия — настаивает на врачах определённых взглядов, отказывается выполнять назначения, нарушает режим лечения и тем самым дестабилизирует работу медицинских организаций. В итоге страдает общий порядок и снижается эффективность системы здравоохранения, передает "Московский комсомолец".

В письме на имя Мурашко Крупник предлагает ввести административные наказания для таких граждан, а также заставить их компенсировать стоимость медпомощи в случаях злоупотребления.