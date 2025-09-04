04 Сентября 2025
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Под цифровым контролем: 500 IP-камер "Ростелекома" обеспечат прозрачность выборов губернатора Свердловской области 

Специалисты "Ростелекома" завершили монтаж и настройку системы видеонаблюдения для предстоящих досрочных выборов губернатора Свердловской области. На 250 избирательных участках (УИК) в крупных городах и населенных пунктах региона установлено 500 IP-камер. С 12 по 14 сентября 2025 года они будут транслировать ход голосования в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе компании.

На каждом из этих участков смонтировано по две IP-камеры с высоким разрешением и инфракрасной подсветкой, что обеспечивает качественную съемку даже в условиях недостаточной освещенности. Устройства размещены таким образом, чтобы охватывать максимальный угол обзора для наблюдателей, гарантированно сохраняя при этом тайну голосования. Для защиты данных используются передовые алгоритмы шифрования, а устойчивость сетевой инфраструктуры поддерживают специалисты центра кибербезопасности. Компания также обеспечила стабильную коммуникацию: все 2 515 избирательных площадок теперь оснащены надежной мобильной связью для оперативного обмена информацией.

Елена Клименко, председатель избирательной комиссии Свердловской области, отметила:

"Видеотрансляция будет передаваться на видеостену в Центр общественного наблюдения и на служебный портал. Это обеспечивает максимальную прозрачность процесса. Кандидаты, их законные представители и председатели избирательных комиссий имеют постоянный доступ к видеопотоку через авторизацию на портале Госуслуг. Это позволяет организовать непрерывный и эффективный мониторинг за ходом голосования на всех избирательных участках".

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком", заявил:

"”Ростелеком” обеспечивает видеонаблюдение на выборах всех уровней с 2012 года, и для нас это большая ответственность. Мы используем собственные защищенные высокоскоростные каналы связи и центры обработки данных. Надежность наших систем подтверждена на федеральном уровне: они успешно выдерживали высокие нагрузки и противодействовали кибератакам во время выборов Президента и при проведении Единого государственного экзамена".

Также "Ростелеком" выделил отдельную линию контактного центра для вопросов, связанных с выборами. По номеру 8 800 350 25 96 до начала голосования, 12 сентября, можно задать интересующие вопросы по будням с 8:00 до 18:00.

Теги: Ростелеком, выборы


