Из троечников выходят мэры и руководители регионов – мэр Казани

Мэр Казани поделился со школьниками из гимназии №19 "мудростью", которую, в свою очередь, услышал от главы Татарстана Рустама Минниханова.

Во время торжественной линейке в казанской школе Ильсур Метшин заявил: "Как говорит наш президент, глава нашей республики — из отличников выходят отличники, а из троечников мэры и руководители регионов". Метшин добавил, что учиться все равно надо хорошо, по крайней мере – надо стараться.

В гимназию мэр привел внука, ему он поделал учиться на тройки и четверки – как дед. По словам Метшина, который возглавляет Казань уже 20 лет, сам он пятерки получал редко.

В 2022 году Госсовет Татарстана принял поправку в конституцию республики, изменяющую наименование высшего должностного лица региона. Но пикантность ситуации в том, что из президента в раиса переименуют только следующего главу республики. Избранный президентом Татарстана Рустам Минниханов им и останется до конца своих полномочий.

"Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет "глава - раис Республики Татарстан". Предполагается возможность использования и сокращенного варианта - "раис Республики Татарстан". Давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан", - отметил глава Госсовета.