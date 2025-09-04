04 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

Православные верующие готовятся к Симеоновскому крестному ходу длиной 190 километров

Симеоновский крестный ход - один из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий, пройдет по Среднему Уралу традиционным старинным маршрутом. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения при поддержке Фонда святой Екатерины в день Церковного новолетия и Августовской иконы Пресвятой Богородицы, 14 сентября, верующие начнут свой путь из возрожденного храма святого благоверного князя Александра Невского в Алапаевске. Конечная точка маршрута — Верхотурье, где 25 сентября состоится празднование перенесения мощей святого Праведного Симеона, небесного покровителя Урала и Сибири.

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

В этом году крестный ход пройдет в 17-й раз. Верующие будут останавливаться в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково, Махнёво и Меркушино, где они смогут отдохнуть и помолиться. По традиции, участники крестного хода бережно пронесут иконы небесных покровителей региона - святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона.

Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок — знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы (сейчас село Махнево), чтобы принять участие в богослужениях в Спасо-Преображенском храме.

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Отметим, что традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад, когда в 1704 году мощи Симона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда же и сформировался первый вариант маршрута. А в 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье: в этот год мощи святого перенесли в огромный Крестовоздвиженский собор, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования Богохранимого Дома Романовых.

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

С приходом к власти большевиков традиция была прервана — мощи были изъяты, а возвращены Русской православной церкви только в 1989 году.

Теги: Симеоновский крестный ход, Фонд святой Екатерины


