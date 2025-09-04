Зеленский снова отверг уход из Донбасса

Зеленский снова заявил, что выведет свои войска из Донбасса, как предлагается ему в ходе переговоров. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Point.

По его словам, если это сделать, то это откроет России путь на Харьков и Днепропетровск.

Разговоры о планах нападения России на Европу президент РФ Владимир Путин на днях назвал провокацией или проявлением некомпетентности, так как "любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать". С Донбассом отдельная история - это русская земля и русские люди, которые связывают свою судьбу с Россией, сказал он.

О предложении Зеленскому уйти из Донбасса западные СМИ писали после встречи на Аляске президентов России и США. Будто бы Путин согласен на это и готов в таком случае остановить боевые действия в других регионах. Официально Россия этого не подтверждала. Но Зеленский не согласен даже на такой вариант.

Телеграм-канал "Легитимный", комментируя это интервью Зеленского, пишет, что он продолжает торпедировать любые варианты мирного урегулирования в угоду своим кураторам-глобалистам, которым нужно только продолжение военного конфликта.