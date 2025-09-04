В России может вырасти количество полётов в Китай

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил о возможном увеличении количества полётов в Китай. Информация появилась на фоне введения Поднебесной для россиян безвизового режима.

"Да, может быть", - приводит ТАСС ответ Никитина на соответствующий вопрос, заданный журналистами на полях Восточного экономического форума.

Никитин согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России, согласно которой, пассажиропоток из РФ в Китай может вырасти на 30-40%.

"И, безусловно, мы будем это учитывать при планировании всего транспорта", - отметил министр.

Ранее стало известно, что Китай отменяет визы для россиян. Мера вводится на год – с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 гг. Россияне с обычным загранпаспортом смогут находиться в КНР без визы 30 дней. Введение безвизового режима для россиян в Китае может привести к увеличению турпотока из РФ на 30–40%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.