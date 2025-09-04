Тюменская область оплатила детям из ЛНР отдых в Крыму

Тюменская область помогла подшефному Краснодону (Луганская Народная Республика) в организации летнего отдыха детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, благодаря поддержке тюменских властей дети из Краснодона побывали в лагере "Парус", расположенного в Крыму, в городе Евпатория.

"Впечатления у юных горожан – самые позитивные. Отдых на Черноморском побережье был увлекательным и полезным. Ребята занимались спортом, активно участвовали в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества. Особой популярностью пользовался конкурс плакатов "Герои рядом". Свои рисунки дети посвятили военным, спасателям, пожарным, медикам. С удовольствием передаю жителям Тюменской области слова благодарности от краснодонских ребят и их родителей. Мы продолжим помогать подшефному Краснодону в налаживании мирной жизни", - написал губернатор Моор

Отметим, что помощь Краснодону Тюменская область оказывает уже четвертый год. Губернатор Александр Моор лично контролирует ход работ по восстановлению Краснодона. За первые годы сотрудничества Тюменская область практически заново отстроила родильный дом, который буквально разваливался. Восстановила взрослое и детское отделения городской больницы, закупив современное диагностическое и лечебное оборудование. Отремонтировала и оснастила детские сады и школы. Открыла бассейн в спортивной школе. Привела в нормативное состояние дороги, которые были после бомбежки. Наладила отопительную систему, поставив блочные газовые котельные.

В настоящее время шефы продолжают работы сразу на 60 объектах. Основной уклон сделан на капитальный ремонт многоквартирных домов, замену кровель и лифтов. Ведь три четверти лифтов в Краснодоне не работают, и жители вынуждены ходить пешком. Ведется строительство новой станции скорой медицинской помощи. Пока она размещается в перекошенном здании 1930 года постройки, где находиться небезопасно. Идет капитальный ремонт Дворца бракосочетания, где торжественные церемонии не проводились с 2014 года.

В Краснодоне постоянно работает также аварийно-восстановительная бригада из Тюмени. Тюменцы не только устраняют порывы на сетях, но и ведут планомерную замену инженерных коммуникаций. Их износ достигал 90%, в результате жилые дома и социальные объекты то и дело оставались без воды и тепла. Все работы проводятся под контролем специалистов дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области. Реализуется несколько проектов по благоустройству общественных пространств. Самый главный из них — это аллея дружбы Тюмени и Краснодона, которая станет олицетворением нашего единства.