Зеленский не хочет "корейского сценария" для Украины

"Корейский сценарий" мирного урегулирования, когда страна фактически делится на две части, не подходит Украине, заявил Зеленский в интервью Le Point. Ранее то же самое говорили и другие украинские чиновники.

По его словам, это связано с тем, что население Северной Кореи составляет порядка 20 млн человек, а в России – более 140 млн, и масштаб угроз несопоставим.

"Точное копирование южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности", - сказал Зеленский.

Это сравнение некорректно по той причине, что общее население двух Корей в момент подписания соглашений 1953 года было примерно равно населению сегодняшней Украины, так что масштаб тот же. Россия тоже не говорит о "корейском сценарии", поскольку речь идет не о разделе другой страны, а об освобождении своих территорий и их признании, а также об угрозах безопасности со стороны нынешней Украины. Со стороны же Запада такой вариант обсуждается как приемлемый.

Можно отметить, что Корейская война официально не завершена, а в 1953 году было заключено лишь соглашение о перемирии. По факту узкая демилитаризованная зона стала государственной границей между двумя Кореями, которые официально до сих пор не признают существования друг друга.