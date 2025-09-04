Греф обнаружил "техническую стагнацию" в экономике

В экономике РФ наступила "техническая стагнация", и для "оживления" ключевая ставка ЦБ должна составлять 12% и меньше, считает глава Сбера Герман Греф. По его прогнозу, к концу года ключевая ставка может снизиться до 14%, но этого недостаточно для разворачивания текущего тренда на спад, передают "Ведомости".

"При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже", - считает Греф.

Напомним, сейчас ключевая ставка составляет 18%, и руководство ЦБ больше не дает сигналов о ее возможном понижении на ближайшем (12 сентября) заседании совета директоров регулятора. Эксперты считают, что ставка может снизиться на 1-1,5%.

По мнению Грефа, ЦБ сделает все возможное для предотвращения рецессии, хоть второй квартал и "выглядит как техническая стагнация" экономики. Тем не менее, глава Сбербанка надеется, что во второй половине года ситуация будет выглядеть более оптимистично.

Центробанк держит ставку на высоком уровне в целях "охлаждения перегретой экономики". Но, по оценкам Минэка, экономика "охлаждается" быстрее, чем планировалось. Рост ВВП в 2025 году составит всего 1,2% против апрельского прогноза в 2,5% и против 4,6% роста в 2024 году.