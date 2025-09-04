Россия, Китай и КНДР - новая "большая тройка"?

Парад в Пекине продемонстрировал альтернативный Западу мировой порядок. Так пишет в своей колонке для RT китаевед Николай Вавилов.

Он обращает внимание на то, что лидеры трех стран собрались на параде неслучайно - именно они внесли вклад в разгром милитаристской Японии. А сразу после установления в Китае власти Компартии вели следующую войну, которая в Китае официально называется войной помощи Корее против США. И сегодня эти три страны ведут конфронтацию с Западом, в том числе на Украине. Без молчаливой поддержки Китая КНДР не вела бы себя столь решительно в вопросе СВО.

США же со своими сателлитами игнорируют эти мероприятия, сопротивляясь самой истории, которая на глазах творится без них. А президент США Дональд Трамп почти пропал на несколько дней, лишь едко комментируя происходящее, заключает Вавилов.

Примерно в том же ключе пишут и многие западные СМИ. Они отмечают, что Китай опережает страны Запада в создании новых вооружений, а сам парад стал демонстрацией военной и дипломатической мощи Китая. Совместное появление лидеров трех стран стало беспрецедентным проявлением солидарности, о которой Западу стоит крепко задуматься.