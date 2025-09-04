В России подорожает куриное мясо на 25%

В России куриное мясо до конца года подорожает на 15–25%.

Как заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина, удорожание кормов составило 70%, а это основная причина роста цен на куриное мясо. По ее словам, если такая тенденция сохранится, это будет способствовать дальнейшему росту цен на продукцию. На ценообразование также влияет увеличение тарифов на коммунальные услуги на 20%.

Байгузина не исключила, что с увеличением производства может произойти небольшая стабилизация цен, однако увеличенный спрос на курицу всё равно станет одним из факторов повышения себестоимости продукта, сообщает "Газета.Ru".

Ранее совет законодателей поддержал идею обязать магазины указывать на ценниках на социально значимые продукты также наценку, чтобы предупредить необоснованное завышение цены.