Турпоток на Дальний Восток растет рекордными темпами

В январе–июне текущего года в Дальневосточном федеральном округе было совершено 3 млн туристических поездок.

Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таково исследование Россельхозбанка, подготовленное к Восточному экономическому форуму во Владивостоке. Темпы роста турпотока стали рекордными с 2022 года. По количеству поездок ДФО опередил Северо-Кавказский федеральный округ на 25%.

Интерес к направлению подогревают состоятельные туристы, которые перестали ездить за рубеж и ищут "экзотику" на внутренних направлениях. Кроме того, рост связывают с развитием сельского и экологического туризма, увеличением количества иностранных гостей. В 2024 году Дальний Восток посетили рекордные 349,4 тыс. зарубежных туристов.

При этом развитию туризма в регионе мешает нехватка качественного номерного фонда, а также недостаточно развитая транспортная инфраструктура. В целом по России за полгода туристы совершили 41,4 млн поездок - на 7% выше показателя 2024 года, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что за год популярность отдыха в глэмпингах у россиян выросла в два раза. Это данные исследования Минэкономразвития России и сервиса "Авито Путешествия".