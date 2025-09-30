Юноша, напавший на педагогов техникума в Архангельске, арестован

Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу молодого человека, устроившего нападение в техникуме.

Ранее он признал вину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета, бывшему студенту предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения в виде ареста.

Нападение произошло утром 29 сентября. Молодой человек, отчисленный в минувшую сессию, пришел в техникум с ножом и в маске. Он вбежал в одну из аудиторий, ударил сначала три раза в спину преподавательницу, затем начал бросаться на всех подряд, пока его не скрутили другие студенты. В результате атаки были ранены три человека: преподавательница русского языка и литературы, социальный педагог и один из студентов. Нападавший был задержан. Основная версия нападения — месть за отчисление.