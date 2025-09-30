Трамп утверждает, что распорядился перебросить две подводные лодки "к побережью" России "из предосторожности"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что распорядился перебросить две подводные лодки "к побережью" России "из предосторожности". Такое заявление он сделал во время выступления перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

"Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие", - приводит его слова ТАСС. Американский лидер утверждал при этом, что США "на 25 лет опережают Россию и Китай" в развитии технологий производства подводных лодок. По словам Трампа, решение о переброске подводных лодок было принято из-за "упоминания ядерного" оружия.

В начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заочную дискуссию Трампа и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях, заявил, что американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве безотносительно заявлений политиков. Ранее президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ. С точки зрения Трампа, Медведев выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.