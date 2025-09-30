Четыре новых кроссовых мотоцикла получат подразделения, где служат тюменские бойцы

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, этот вид транспорта жизненно необходим саперным, мотострелковым подразделениям и подразделению разведчиков.

Как отметила председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова, транспорт был приобретен по заявкам тюменских военных благодаря помощи бизнес-сообщества.

"Мы получаем обратную связь от участников СВО, они благодарны землякам за отзывчивость и постоянную поддержку", - заявила она.

Доставит транспорт в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко. Он отметил, что автомобили — техника крупная, ее видно с воздуха, а значит противник ее быстро пеленгует, мотоциклы же гораздо маневреннее и под ряд задач походят лучше.

Мотоциклы для тюменцев приобрели руководитель группы компаний "Премьер-строй" Сергей Самсонов и индивидуальный предприниматель Александр Сорокин. В Тюменской области помощь фронту систематически оказывают предприниматели, волонтеры из всех муниципальных образований региона.