Суд арестовал экс-вице-губернатора Кубани и казачьего атамана Власова

Октябрьский районный суд Краснодара на два месяца арестовал теперь уже бывшего ио вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями) и ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (Организация мошенничества в особо крупном размере), сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Пока следствие не сообщает подробностей о деле. По данным СМИ, Власов может быть причастен к хищениям гуманитарной помощи для участников СВО.

Примечательно, что буквально накануне Власов объявил, что покидает свой пост и уходит добровольцем на СВО.