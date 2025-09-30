SHOT: Жена Цапка приезжала на место ДТП дочери и пыталась все замять

Жена криминального авторитета Сергея Цапка приезжала на место ДТП дочери и пыталась все замять, пишет SHOT.

По информации телеграм-канал, в день аварии женщина пообещала хозяину дома оплатить ущерб. На следующий день мужчина вызвал оценщика и адвоката. Тогда же подъехала супруга Цапка с подругой, но на этот раз уже сказала, что "будет думать", что делать, и пропала. Больше она на связь с владельцем дома не выходила.

Как сообщалось, дочь главаря кущёвской ОПГ Анастасия Цапок на роскошном Mercedes GT63 (стоимостью около 20 млн руб.) протаранила частный жилой дом. По счастью никто не пострадал – жильцы дома в этот момент отсутствовали.

По данным СМИ, 25-летняя девушка была за рулем машины, влетевшей в комнату дома в селе Николаевка под Таганрогом. Также в иномарке находился молодой человек, который после аварии заявлял, что является сыном прокурора. Оба они отправлены на медицинское освидетельствование. Очевидцы сообщают, что пара вела себя развязно и угрожала прибывшим на место происшествия силовикам.

В июле 2025 года гражданская жена Цапка Анжела Мария Оделин Феррер попыталась через суд снять арест с нескольких иномарок, арестованных в рамках дела главаря банды. Суд отказал ей.

В 2018 году краснодарский суд снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету женщины. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов. Предполагалось, что средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.