Медведев признался, что использует ИИ

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что использует искусственный интеллект. Но не для написания постов в соцсетях.

"Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. И это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канал. Он пока на такое не способен", - заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, выступая в "Сколково" на мероприятии, посвященном развитию ИИ.

В сентябре – в честь 60-летнего юбилея Медведева – газета "Коммерсант" запустила "генератор неслучайных эпитетов по канонам Дмитрия Медведева". Для этого авторы изучили лексический арсенал экс-президента в соцсетях и создали "инструмент, с помощью которого можно начинать каждый день с правильно выбранного обращения к врагам".