30 Сентября 2025
Политика За рубежом
Фото: Reuters/Corinna Kern

Польский президент употребляет снюс и говорит с духом своего предшественника

Президент Польши Кароль Навроцкий, который стал главой государства меньше трех месяцев назад, заявил журналистам, что постоянно употребляет снюс, разговаривает с духами и готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Конечно же я готов в интересах Польши сделать все", - ответил Навроцкий в эфире польской станции Radio Zet на вопрос, сел бы он за стол переговоров с Путиным, если от этого будет зависеть безопасность страны. При этом президент Польши считает, что от имени Запада только один человек способен вести переговоры с Путиным – это Дональд Трамп.

Навроцкий прокомментировал свое пристрастие к снюсу (табак для рассасывания), на которое журналисты обратили внимание во время визита президента Польши в Нью-Йорк (он употреблял снюс прямо в зале заседаний Генассамблеи ООН).  "Забавно, что снюсы вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд", - отметил Навроцкий. "Сигареты считаются нормальным явлением, когда мы курим их на балконе отеля или дома, сигары - это требование международных салонов и дипломатии, но если кто-то берёт снюс, то возникают вопросы и ужасная трагедия. Это смешно. Одни пьют воду и занимаются спортом, другие пьют вино за ужином, третьи курят сигары, четвёртые предпочитают сигареты", - сказал президент, призвав всех соблюдать здоровый образ жизни. Он добавил, что когда-нибудь бросит вредную привычку.

Также Навроцкий сообщил, что в своей резиденции – Бельведерском дворце – постоянно беседует с духом первого маршала Речи Посполитой Юзефа Пилсудского. Пилсудский умер во дворце в 1935 году. "Мы разговариваем друг с другом, практически каждый день. Говорили много раз — Польско-советская война 1920 года и нынешняя международная ситуация, а также мы говорим о парламенте", - заявил президент Польши.

Теги: кароль навроцкий, польша, снюс


