Образование В России
Фото: Накануне.RU

Петру Толстому указали на опасность закона о рабочих-двоечниках

Законопроект о рабочих-двоечниках, который прошел первое чтение, несет ту опасность, что он не столько дает возможность не сдавшим ОГЭ реализовать себя в качестве рабочих, сколько дает зеленый свет безграмотности, так как неучей после 9 класса государство гарантированно будет обучать в колледжах. Это возразили вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, поддержавшему законопроект.
Толстой заявил, что разрушение системы среднего специального образования 30 лет назад сделало рабочие профессии ненужными и непрестижными, а теперь вся Россия вынуждена завозить рабочих из-за рубежа.

"Это чудовищная ситуация должна быть исправлена, но не импортом из Азии сварщиков и крановщиков, а через воссоздание системы обучения профессиям для наших ребят", - написал Толстой.

Учитель информатики Михаил Богданов указывает, что рабочие профессии тоже требуют хотя бы базового образования. Но те, кто не смог сдать ОГЭ хотя бы на тройку, не обладают им.

"Если мы позволим по закону не получать аттестата и не сдавать даже примитивнейшего ОГЭ, мы неизбежно создадим условия, при которых обучаться в школе вообще будет не нужно! Ибо все равно куда-нибудь да устроят! Это решение поощряет безответственность и расплодит не рабочих, о которых говорите Вы, а тотально безграмотное население! Надо не двоечников плодить, а восстанавливать работоспособность массовой школы, повышать, а не понижать требования к выпускнику", - уверен Богданов.

Накануне.RU писало о том, что актуальность проблемы, которую пытается решить законопроект, сомнений не вызывает, но в нем усматриваются признаки отрицательного отбора: бесплатное обучение в колледжах не гарантируется сдавшим ОГЭ, зато неучам такие гарантии могут дать.

Теги: профессия, рабочие, выпускники, обучение, ОГЭ


