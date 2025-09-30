"Союз Сибирячек" регулярно отправляет бойцам гуманитарную помощь

Тюменские волонтеры благотворительного фонда "Союз Сибирячек" продолжают доставлять бойцам гуманитарную помощь, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Каждые два месяца тюменки Анастасия Кошукова и Ирина Обанина на микроавтобусах проезжают линию передовой от Курска до Мелитополя и развозят российским военным гуманитарный груз.

Закупку необходимых вещей и оборудования проводят на собранные средства. Волонтерство совмещают с работой. В составе "Сибирячек" есть и многодетные мамы.

"В среднем одна поездка занимает две недели. Это самый минимум, продолжительность зависит от количества подразделений, в которые мы заезжаем. В последнюю поездку их было больше 20. За раз отвозим около пять - шесть тонн гуманитарного груза на двух машинах", - прокомментировала волонтер Анастасия Кошукова.

Изначально "сибирячки" отвозили помощь знакомым тюменским подразделениям, но очень быстро "сарафанное радио" расширило географию поездок. Бойцы сами выходят на волонтеров.

"Все ждут нас. Всем хочется постоять, пообщаться подольше. Всех зовем мальчишками вне зависимости от возраста. Но времени на разгрузку очень мало – не больше 10 минут", - отметила волонтер Ирина Обанина.

Первая машина "сибирячек" отправилась на передовую в 2022 году с 15 коробками груза. Сейчас это уже свыше пяти тонн вещей и оборудования за поездку.