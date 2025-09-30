На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили концепцию главного городского парка

30 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили концепцию главного городского парка

Сегодня на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили концепцию главного парка города, который может объединить три основные площадки.

По задумке авторов проекта, на "Набережной свободы" возле ККТ "Космос" горожане смогут прогуляться вдоль реки, сфотографироваться на смотровых террасах и насладиться йогой на закате. Здесь также можно будет насладиться видом на город и посетить уютные кафе. Рядом расположатся кофейни, пункты проката, зарядные станции, а в определенные дни будут проводиться ярмарки.

У храма-на-крови в историческом уголке города будут проводить выставки и образовательные программы.

Возле усадьбы Харитоновых-Расторгуевых собираются обустроить современные детские площадки, зоны для пикников и семейные кафе.

Как всё это будет выглядеть, пока можно только представлять. Цель – превратить пространство в главный парк Екатеринбурга, который смог бы посоперничать с московским "Зарядьем" и Центральным парком в Нью-Йорке.

Макет главного парка Екатеринбурга, который объединит территорию от стадиона "Динамо", Харитоновского парка и Храма-на-Крови, представленный на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Макет главного парка Екатеринбурга, который объединит территорию от стадиона "Динамо", Харитоновского парка и Храма-на-Крови, представленный на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Часть макета главного парка Екатеринбурга, который объединит территорию от стадиона "Динамо", Харитоновского парка и Храма-на-Крови, представленный на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Часть макета главного парка Екатеринбурга, который объединит территорию от стадиона "Динамо", Харитоновского парка и Храма-на-Крови, представленный на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Часть макета главного парка Екатеринбурга, который объединит территорию от стадиона "Динамо", Харитоновского парка и Храма-на-Крови, представленный на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Часть макета главного парка Екатеринбурга, который объединит территорию от стадиона "Динамо", Харитоновского парка и Храма-на-Крови, представленный на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Парк, Главный парк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2025 16:33 Мск В центре Екатеринбурга собираются создать парк по образцу столичного "Зарядья"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети