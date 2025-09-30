На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили концепцию главного городского парка

Сегодня на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили концепцию главного парка города, который может объединить три основные площадки.

По задумке авторов проекта, на "Набережной свободы" возле ККТ "Космос" горожане смогут прогуляться вдоль реки, сфотографироваться на смотровых террасах и насладиться йогой на закате. Здесь также можно будет насладиться видом на город и посетить уютные кафе. Рядом расположатся кофейни, пункты проката, зарядные станции, а в определенные дни будут проводиться ярмарки.

У храма-на-крови в историческом уголке города будут проводить выставки и образовательные программы.

Возле усадьбы Харитоновых-Расторгуевых собираются обустроить современные детские площадки, зоны для пикников и семейные кафе.

Как всё это будет выглядеть, пока можно только представлять. Цель – превратить пространство в главный парк Екатеринбурга, который смог бы посоперничать с московским "Зарядьем" и Центральным парком в Нью-Йорке.