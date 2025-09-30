Дочь главаря кущёвской ОПГ на роскошной иномарке протаранила жилой дом

Дочь главаря знаменитой зверскими убийствами кущёвской ОПГ Анастасия Цапок на роскошном Mercedes GT63 (стоимостью около 20 млн руб.) протаранила частный жилой дом. По счастью никто не пострадал – жильцы дома в этот момент отсутствовали.

По данным СМИ, 25-летняя девушка была за рулем машины, влетевшей в комнату дома в селе Николаевка под Таганрогом. Также в иномарке находился молодой человек, который после аварии заявлял, что является сыном прокурора. Оба они отправлены на медицинское освидетельствование. Очевидцы сообщают, что пара вела себя развязно и угрожала прибывшим на место происшествия силовикам.

Сергей Цапок был приговорен в 2013 году к пожизненному сроку за убийства, нападения, изнасилования и др. В 2014 году он скончался в СИЗО – причиной стал отрыв тромба.

В июле 2025 года гражданская жена Цапка Анжела Мария Оделин Феррер попыталась через суд снять арест с нескольких иномарок, арестованных в рамках дела главаря банды. Суд отказал ей.

В 2018 году краснодарский суд снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету женщины. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов. Предполагалось, что средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.