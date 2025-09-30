Имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД арестовали

На имущество генерала МВД Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, арест наложен в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

Ранее стало известно, что во время обыска в жилище Панова изъято 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на него и членов его семьи. Бывший начальник управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – замначальника тыла генерал-лейтенант арестован.