"Атомстройкомплекс": Наша цель – сделать из всех школ социокультурные центры

"Атомстройкомплекс" намерен каждую следующую школу в Свердловской области, строительство которых предусмотрено концессионным соглашением, создавать как социокультурные центры. В них дети будут получать не только базовые знания, но и посещать кружки и секции, не выходя за стены учебного заведения. Об этом в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге рассказал заместитель генерального директора корпорации "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

"У нас присутствует больше 20 операторов [учебных процессов]. Мы отбираем лучшие спортивные школы, в том числе федерации к нам идут. Мы смотрим тенденции в робототехнике, информатике, иностранных языках, мы находим контакт с директорами школ. Мы находим операторов, привлекаем заинтересованных преподавателей, которые интегрируются и сами уже могут преподавать эти знания. Если говорим про робототехнику, у нас есть коммерческая организация, у которой отлажен супер-бизнес-процесс. Что касается продлёнок, мы увидели обратную связь – они [операторы] ведут внеурочную деятельность, которая позволяет скорректировать образовательный процесс и тем самым добиваться большей отдачи от деток и понимать, кого где надо привлекать", – пояснил Накануне.RU Александр Копылов.

На сессии он заявил, что у компании стоит задача каждую новую школу в рамках концессии создавать именно подобным образом. Благодаря этому в Свердловской области появится больше образовательных учреждений, схожих с "Уральским Хогвартсом" – школой №314, которую так называют из-за её архитектурного строения и нетиповых условий для учебы и творчества. В учебный процесс здесь внедрили предпрофессиональную подготовку и возможность старшеклассникам выстраивать индивидуальную траекторию обучения и готовиться к будущей карьере.

В свою очередь, руководитель проектов корпорации "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова рассказала, каким образом выбираются направления для школ, в том числе для школ №№ 314 и 41.

Первоначально проводится аналитика потребностей района. Например, в Верх-Исетском районе было решено внедрить больше спортивных секций. При этом многие родители настаивали на продлёнке, однако было решено сделать именно авторскую продлёнку, наполненную спортивными и творческими мероприятиями, после чего постепенно эту практику стали внедрять и в учебный процесс в виде "музыкальных/гимнастических/спортивных перемен" или "перемен без гаджетов", где приглашенные операторы занимали детей различными активностям, давая раскрыть свой потенциал.

"Есть такая современная школа, у нас есть и спортивные мероприятия, и робототехника, и мастерские, и теннис, после чего возник вопрос: как нам занять родителей? Мы запустили в 41-й школе гамаки, дальше мы пошли к акробатике. Мы смотрим, что актуально здесь и сейчас, на ежеквартальной основе собираем статистику от наших операторов и, соответственно, уже зная опыт 41-ой школы, в 314-ю мы тоже всё постепенно внедряем. Из нового у нас балет, паркур в этих школах. Эти секции доступны для всех детей района. Для родителей также всё будет, но пока нужно понять их потребности. Такие школы – социокультурные центры – позволяют проводить мероприятия федерального масштаба. Мы взаимодействуем с нашими директорами, где у нас есть чёткий распорядок, всё на безвозмездной основе, мы действуем в рамках нашего концессионного соглашения", – отметила Любовь Спелкова.

К её словам присоединилась и Мария Популовских – директор МАОУ СОШ № 41, где уже два года действует программа социокультурного центра. По её заверениям, такой формат обучения приносит плоды не только в работе с учениками, но и с преподавательским составом, который пытается угнаться за современными тенденциями в желании соответствовать уровню школы.

"Образовательное пространство формирует вкус, эстетику и активность по любым направлениям. Спасибо всем за причастность, за то, что нам удалось соприкоснуться с концессией. Нам действительно очень комфортно работать в таких условиях. Сейчас мы запускаем stand up для детей: а то они иногда такие "перлы" нам выдают, так пусть это пойдет в нужное русло! Вскоре думаем запустить и для родителей", – добавила Мария Популовских.