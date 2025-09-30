Стало известно, как Минздрав будет вести "реестр российских алкоголиков"

Минздрав России уже давно заявлял о планах вести реестр алкоголиков и наркоманов. Из проекта обновленного порядка диспансерного наблюдения стало понятно, как именно граждан с зависимостями будут ставить "на карандаш".

Так, предполагается, что частные клиники, практикующие лечение от алкоголизма и наркомании, должны будут передавать информацию в государственную систему.

По данным "Парламентской газеты", в России сейчас более 3 тыс. частных и государственных клиник оказывают амбулаторную помощь по месту жительства наркоманам и алкоголикам. С учетом высокого риска совершения преступлений со стороны граждан с такими зависимостями, информацию из "реестра" предлагается передавать и в полицию, и в уголовно-исполнительные инспекции.

В идеале Минздрав хотел бы в реестре отслеживать еще и смену места жительства пациентов, но врачи-практики считают, что в реальности эта информация не всегда будет актуальной и достоверной.