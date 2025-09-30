В Сургуте произошло двойное убийство, еще один ранен

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя по факту двойного убийства и покушении на убийство двух и более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, вечером, 28 сентября пьяный обвиняемый гостил у соседа. Между ним и еще двумя другими гостями вспыхнул конфликт. Мужчины подрались. Обвиняемый ушел к себе домой, где вооружился двумя ножами и вернулся в дом соседа. Когда входную дверь открыли, фигурант напал на потерпевших. Смертельно ранен был 54-летний хозяин квартиры и 20-летняя девушка. Также серьезные раны получил 24-летний гость.

После совершения преступления мужчина скрылся, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива преступлений.