30 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

YouTube выплатит $24 миллиона за блокировку аккаунта Трампа

YouTube выплатит $24,5 млн по иску о блокировке аккаунта Дональда Трампа на этой видеоплатформе. Аккаунт был заблокирован после атаки на Капитолий в 2021 году.

В досудебном соглашении говорится, что компания из указанной суммы направит $22 млн на строительство нового бального зала в Белом доме, остальные деньги будут направлены нескольким другим истцам, обвинившим YouTube в цензуре.

Когда платформа заблокировала аккаунт Трампа, она не сообщила, какие именно правила он нарушил, но заявила, что это произошло "в свете опасений по поводу сохраняющегося риска насилия".

Соглашение Трампа с YouTube аналогично тем, что он уже заключил с Meta* и X** - они также блокировали аккаунты нынешнего президента после 6 января 2021 года, обвинив его в нарушении правил относительно контента. Сумма компенсации от Meta* составила $25 млн, а X** согласилась выплатить $10 млн.

Трамп вернулся на YouTube в 2023 году после того, как его аккаунт был восстановлен. Представитель YouTube отказался комментировать соглашение, передает Washington Post.

*американская технологическая корпорация, признанная российским судом экстремистской организацией, запрещена на территории РФ

*социальная сеть заблокирована в России

