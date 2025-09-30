"Мы подаем качественную воду". "Водоканал" снял с себя ответственность за грязную воду в квартирах екатеринбуржцев

Странные запах, вкус и цвет воды в квартирах екатеринбуржцев – не вина МУП "Водоканал". Об этом заявил на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге директор по строительству компании Александр Рыбин. На сессии "Не ревизор, а партнёр. Сессия прямых ответов власти на острые вопросы застройщиков" поступил вопрос, кто должен обеспечивать воду соответствующего качества в новом доме, если в разводящей сети она уже не соответствует нормам.

От своей потенциальной вины "Водоканал" моментально открестился, уточнив, откуда информация о некачественной воде именно в разводящей сети. Он также заявил, что в новый дом не может поставляться вода, не соответствующая нормам, поскольку вся холодная вода доходит до екатеринбургских домов в должном качестве, а за запах и вкус отвечают внутридомовые коммуникации, выполненные из некачественных материалов. И страдают от этого, по заявлению Рыбина, не новостройки, а дома, давно сданные в эксплуатацию.

"Очень странный вопрос, особенно для новых домов. По холодной воде к нам не было таких обращений. Вода на фильтровальных станциях подготавливается с надлежащим качеством, контролируется лабораторией ежедневно и, соответственно, до границ многоквартирного жилого дома, где заканчивается зона нашей ответственности, вода подаётся в надлежащем качестве и необходимом количестве в соответствии с договорами, которые у нас были с застройщиком", - заявил Рыбин.

При этом он подчеркнул, что речь идёт о холодном водоснабжении, и чаще всего люди жалуются на качество именно горячей воды.

Что же касается некачественной воды в старом фонде, проблема, считает Рыбин, заключается во внутридомовых сетях, которые выполнены из неполимерных материалов, которые из-за своих физико-химических свойств при контакте с водой могут оставлять отложения. В таких случаях это зона ответственности управляющих компаний, которые должны проверять и контролировать качество поступающей в квартиры воды.