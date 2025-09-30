Уральских застройщиков обяжут использовать приложение "Инспектор" для дистанционных проверок

С начала следующего года застройщики и лица, занимающихся строительством, будут обязаны установить и использовать мобильное приложение "Инспектор". Об этом во время Международного строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге заявил замдиректора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Роман Демидов.

Напомним, что ещё в конце августа застройщики были проинформированы о выполнении контрольно-надзорных мероприятий с помощью "Инспектора" в дистанционном режиме через видеоконференцию. На форуме Демидов пояснил, в чём смысл именно таких проверок и почему они станут повсеместными.

По его словам, поскольку приложение позволит проводить профилактические визиты и полноценные проверки через видеоконференцсвязь, это значительно облегчит работу с отдаленными районами, куда затруднительно добраться по тем или иным причинам. Более того, это обеспечит полную прозрачность и фиксацию проблем на стройке, так как все этапы проверки — фото, видео и аудиоматериалы будут сохраняются в системе и доступны как инспектору, так и контролируемому лицу.

Также приложение поспособствует снижению административной нагрузки, поскольку бизнесу больше не нужно будет искать информацию о планируемых проверках по всем государственным органам, так как есть единый реестр проверок.

"Приложение разработано, чтобы в действующем режиме проводить некоторые мероприятия. С этим приложением можно дистанционно снять вопросы наглядного характера: в ходе подключения показали, что, условно, в прошлый раз мойки не было, сейчас установили или оперативно сообщить о какой-то аварийной ситуации. Однако некоторые застройщики всё ещё топчутся на месте, сомневаются, стоит ли им регистрироваться на Госуслугах и давать такие права своим специалистами на работу с нами. Говорю: стоит и надо это делать, потому что с нового года 100% будут такие проверки, а кто долго будет с этим определяться, соответственно, итоговые проверки будут… выводы делайте сами", - добавил Демидов.