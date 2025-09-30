30 Сентября 2025
Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

"КОРТРОС" удивил на форуме 100+ TechnoBuild: лекторий в стиле TED-talks, стихийный футуризм и интерактивные путешествия в города будущего

"КОРТРОС" представил стенд на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild 2025 в Екатеринбурге. В свое юбилейное участие — в десятый раз на 100+ TechnoBuild — компания разрушила все стереотипы об отраслевых мероприятиях. Вместо классического стенда спроектировали футуристический павильон, а панельные дискуссии разбавили интеллектуальным лекторием с подкастами и лекциями в стиле TED-talks, сообщили в пресс-службе "КОРТРОС".

В статусе генерального партнера 100+ TechnoBuild 2025 компания делает фокус на манифесте о городах будущего, которые проектируются вокруг человека и с заботой о его благополучии и здоровье.

Стенд "КОРТРОС" на выставке 100+ TechnoBuild(2025)|Фото: Накануне.RU

Стенд "КОРТРОС" на выставке 100+ TechnoBuild(2025)|Фото: Накануне.RU

Программа лектория собрана так, чтобы сохранять интерес на пике все четыре дня форума: от больших трендов городов-миллионников и "умных районов" к впечатляющим технологиям с фотоэлектрическими фасадами и интеграциями искусственного интеллекта. Харизматичные эксперты — гости лектория — вместе с командой ГК "КОРТРОС" исследуют будущую среду и стиль жизнь в мегаполисах.

Футуристический стенд "КОРТРОС" позволяет понять подход и философию девелопера в разработке продуктов на уровне эмоций и впечатлений. Арт-истории со стихиями воды, земли, огня и воздуха стали архитектурными метафорами, которые отсылают к знаковым площадкам компании.

Стенд "КОРТРОС" на выставке 100+ TechnoBuild(2025)|Фото: Накануне.RU

Стенд "КОРТРОС" на выставке 100+ TechnoBuild(2025)|Фото: Накануне.RU

Презентации флагманских проектов "срежиссированы" с амбицией и фантазией — в формате интерактивного путешествия по городам. Посетители смогут заглянуть в будущее и пройтись по новым кварталам на острове Октябрьский в Калининграде, увидеть санаторно-гостиничный комплекс в Светлогорске, обновленный микрорайон "Дом культуры железнодорожников" в Перми и ультрасовременный бизнес-центр в Екатеринбурге от французских архитекторов. Для представления застройки "Академический" и "Академический 2" созданы макеты с впечатляющей детализацией — размером с мини-квартиры, по 9 кв. метров. Оживит эту городскую историю сторителлинг на экранах с 3D-визуализациями.

Стенд "КОРТРОС" на выставке 100+ TechnoBuild(2025)|Фото: Накануне.RU

Проект Академический на стенде "КОРТРОС" на выставке 100+ TechnoBuild(2025)|Фото: Накануне.RU

За четыре дня эксперты "КОРТРОС" включат свои микрофоны на площадках форума несколько раз, включая топовое пленарное заседание 100+ TechnoBuild 2025.

Теги: КОРТРОС, 100+ TechnoBuild


