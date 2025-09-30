30 Сентября 2025
Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко сообщил, что в 2024 году на Кубани изъяли более 4 тысяч литров фальсифицированного алкоголя

Очередная сессия Законодательного Собрания Кубани состоится завтра, 1 октября. Одним из вопросов повестки дня станет проект постановления об эффективности реализации законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории края. Об этом сообщил председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

«Законодательное Собрание, органы исполнительной власти проводят системную и разноплановую работу, направленную на то, чтобы исключить продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции с рук, в несанкционированных для этого местах, предоставив возможность приобретения качественной в торговой сети региона. Получающие же господдержку производители должны вытеснить недобросовестных конкурентов и гарантировать ее высокое качество. Из серии важных ранее принятых решений и закон «о наливайках», предусматривающий дополнительные требования к торгующим алкоголем объектам общепита и сокративший время продажи в них спиртного. А также установленный запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в школах, медучреждениях и в других соцобъектах. Наведение порядка в данной сфере - наша общая задача, особая же ответственность у профильного департамента. Его сотрудники ведут большую работу, от которой в том числе зависят общественная безопасность и социально-экономическое развитие региона", - сообщил Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В частности, речь идет о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции как одной из мер по легализации алкогольного рынка и недопущению в оборот контрафактных товаров. Сумма поступившей в краевой бюджет пошлины в прошлом году превысила 270 млн рублей. В результате проведенных департаментом мероприятий было изъято более 4 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Водка(2025)|Фото: Накануне.RU

"Не могу не обратить внимание и на тот факт, что в несколько раз снизилось количество случаев продажи спиртного несовершеннолетним. Это говорит об эффективности введенных законодательных ограничений. Вынося на сессию подготовленный аграрным комитетом ЗСК проект постановления, планируем признать работу профильного департамента удовлетворительной. При этом в документе отразим рекомендации, за счет чего ее еще можно усилить", - написал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, фальсифицированный алкоголь, лицензирование


Мнения из сети