Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана обвинили во взятке в 55 млн рублей

Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман получил взятку в 55 миллионов рублей за покровительство строительной фирме, сообщает Следственный комитет РФ.

"По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого заместителя главы города Нижнего Новгорода, за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением получил взятку в размере 55 млн рублей", - говорится в сообщении.

Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он арестован. По месту жительства фигуранта проведен обыск.

26 сентября Штокмана задержали в Сочи. Сообщалось, что его доставят в Нижний Новгород для проведения следственных действий.

Штокман в 2019 году победил во втором сезоне конкурса "Лидеры России", с 2020 года курировал в администрации Нижнего Новгорода экономический сектор. В 2022 году ушел добровольцем в зону СВО, при этом до 2025 года за ним оставалось кресло заместителя главы администрации.