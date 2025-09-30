Половина работающей молодежи в России имеет еще и подработку - опрос

Около 44% работающих россиян уже имеют подработку, 19% респондентов подрабатывают регулярно. А еще треть опрошенных пока только планируют найти дополнительный источник дохода, это данные опроса, проведенного платформой "Авито Подработка".

В среднем подрабатывающие россияне откладывают с подработки 16,7 тыс. руб. в месяц.

Половина подрабатывающих граждан (51%) пытаются копить на улучшение жилищных условий, еще 44% хотят купить крупную бытовую технику, электронику или мебель. Также популярной целью является откладывание средств в накопления и инвестиции.

Россияне, которые имеют подработку, готовы уделять ей в среднем 12 часов в неделю, чтобы накопить необходимую сумму.

"Мы наблюдаем интересную тенденцию среди самых молодых участников рынка труда — поколения Z. 51% опрошенных работающих россиян в возрасте 18–24 лет уже имеют подработку, причем 27% из них подрабатывают регулярно, это самый высокий показатель среди представителей всех поколений", - отметил директор "Авито Подработки" Сергей Яськин.