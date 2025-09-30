В Екатеринбурге пассажиров транспорта учат реагировать на беспилотники

В общественном транспорте Екатеринбурга появились памятки о том, как вести себя в случае налета беспилотника. Инструкция обнаружена в одном из автобусов, перевозящих пассажиров по 93-му маршруту.

В случае обнаружения в небе БПЛА следует позвонить по номеру 112. Надо сообщить свои ФИО, а также где обнаружен беспилотник - с привязкой к адресу или объекту на местности.

Также надо уточнить, как ведёт себя аппарат, какие звуки он издаёт.

Отметим, что до Екатеринбурга пока, к счастью, не долетают вражеские беспилотники, и единственное предупреждение о беспилотной опасности оказалось результатом ложного срабатывания техники у сотового оператора.