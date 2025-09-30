Когда отменили уроки: СКР проверит давку в гардеробе одной из иркутских школ

В школе №19 в Иркутске произошла давка в гардеробе, из-за чего несколько детей получили травмы. Следственный комитет начал проверку.

По предварительным данным, школьникам сократили уроки из-за проблем с работой столовой. В итоге шесть параллелей одновременно вышли из классов и направились в гардероб. На видеокадрах, снятых учениками в эпицентре давки, видно, как дети чуть ли не по головам друг друга пытаются прорваться за одеждой, при этом самые маленькие оказываются зажаты и начинают визжать. Родители позже сообщали о травмах, есть информация о сломанной руке.

Также школьники разбили несколько телефонов и опрокинули шкаф.

СМИ сообщают, что ситуацию никто из сотрудников школы не контролировал.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СКР.